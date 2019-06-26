 "Приватбанк" перечислил в госбюджет 11,5 миллиарда дивидендов

Как сообщила пресс-служба банка, второй транш в размере 7 млрд грн перечислен в бюджет 26 июня, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, 10 июня "Приватбанк" перечислил в госбюджет первый транш дивидендов на сумму 4,5 млрд грн. Второй транш в размере 7 млрд грн планировалось перечислить до конца месяца.

Согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетности за 2018 год, "Приватбанк" обязан направитть на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы "Приватбанка" на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства – 246,5 млрд грн, капитал "Приватбанка" – 31,5 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram