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 "Гарантированный покупатель" начал заключать договоры купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" объявило о начале с 27 июня процедуры заключения договоров с производителями по "зеленому" тарифу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

С производителями, которые ранее заключали договор купли-продажи э/э по "зеленому" тарифу с ГП "Энергорынок", "Гарантированный покупатель" будет заключать допсоглашения об изменении стороны обязательства договора, с остальными – новые договоры.

Как сообщалось,25 июня Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию ГП "Гарантированный покупатель" на право осуществления хоздеятельности для выполнения своих функций.

С 26 июня он начал заключение договоров с поставщиками универсальных услуг во исполнение постановления Кабинета министров от 6 июня №483 (в редакции от 12 июня) о возложении спецобязательств по поставку э/э населению.

Кабинет министров постановлением от 17 апреля 2019 года для обеспечения работы новой модели рынка создал на базе одноименных филиалов ГП "Энергорынок" два госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

"Гарантированный покупатель" отвечает за выкуп и оплату э/э по "зеленому" тарифу, а также за выкуп э/э у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" для целей PSO и дальнейшей поставки ее поставщикам универсальных услуг, которые будут продавать ее бытовым потребителям. Директором предприятия Кабмин назначил Константина Петриковца, который с 2014 года работал в "Энергоатоме" заместителем директора центра по внедрению новой модели рынка и претендовал на должность члена НКРЭКУ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134377
 
 
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