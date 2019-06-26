 Россия доплатит Казахстану за каждый баррель загрязненной нефти, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Источники в отрасли рассказали, что "Транснефть" обещала "Казтрансойлу" возместить убытки от поставок некондиционной нефти по фиксированному тарифу, но не раскрыли величину скидки (компенсации) в долларах за баррель, отметив, что сделка будет заключена на следующей неделе.

По данным собеседников агентства, предварительные условия сделки предполагают, что российская "Транснефть" компенсирует убытки оператору нефтепроводов Казахстана "Казтрансойлу" или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему кондиционное сырье, а получили загрязненную нефть в Усть-Луге.

По словам источников, после этого производители смогут возместить потери покупателям.

Источники расценивают выплату "Транснефтью" фиксированной компенсации как прорыв в переговорном процессе, поскольку в течение нескольких недель от трубопроводной монополии поступали противоречивые сигналы относительно механизмов возмещения убытков пострадавшим сторонам.

Источники уточнили, что "Транснефть" планирует заключить отдельные компенсационные соглашения с "Роснефтью" и "Сургутнефтегазом". При этом пока не ясно, будут ли их условия аналогичны тем, которые предусмотрены сделкой с Казахстаном.

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Как сообщалось, накануне "Казтрансойл" объявил, что договорился с "Транснефтью" о компенсации ущерба, но не раскрыл детали.

Загрязненная органическими хлоридами нефть была обнаружена в нефтепроводе "Дружба" в апреле, что привело к приостановке экспорта сырья в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.

Содержание хлорорганики в нефти, экспортируемой из Усть-Луги, в том числе транзитных объемов сырья производителей Казахстана, в апреле-мае также значительно превышало нормативы, и покупатели отказывались принимать эти грузы или требовали дополнительных скидок на партии.

По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 миллионов тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов "Транснефти".

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