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Все про:Кабмин (3189) Минздрав (310) увольнение (278) Супрун Ульяна (48) Илык (1)

 Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Илыка

Кабинет министров на заседании в среду, 26 июня, уволил с должности заместителя министра здравоохранения Романа Илыка.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин удовлетворил его заявление", – сказала глава Минздрава.

Как сообщалось, 25 июня Роман Илык заявил, что подает в отставку в связи с участием во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Илык занимал должность замминистра здравоохранения с 2016 года, он отвечал за трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134371
 
 
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Когда уже эту и. о. министра здравоохранения выгонят, которая занимает должность длительно нарушая три закона Украины?
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин уволил заместителя министра здравоохранения Илыка
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