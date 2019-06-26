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 Энергетика, Финансы
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Все про:Газ (3559) газохранилище (267) импорт (874) Нафтогаз (1735) Коболев (325)

 "Нафтогаз" может приостановить импорт газа из-за нехватки средств, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет соответствующее финансирование.

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса (кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабмина) в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", – сказал Коболев.

Глава НАК отметил, что нахождение финансового ресурса для имеющего проблемы с ликвидностью "Нафтогаза" напрямую связано с решениями его акционера в лице Кабинета министров, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

"В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава "Нафтогаза" или анбандлинга", – считает глава НАК.

По словам Коболева, эти вопросы должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено уже в июле. В противном случае страна может не успеть довести запасы ПХГ до 20 млрд кубометров газа, необходимых на случай полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

По состоянию на 24 июня ПХГ Украины располагают запасами 13,136 млрд кубометров, а среднесуточная закачка в июне составляет около 70 млн кубометров.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134366
 
   
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 Топ комментарии
 
Хахахахах,9 лямов маме в америку есть,а на закупку газа в нафтогазе уже средств нет,вот это настоящий порошенковский цирк.
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Какой-такой нехватки средств? Так закупите за счет тех стокгольмских двух с половиной миллиардов баксов, за выигрыш которых уже подерибанили и разослали мамам сто миллионов долларов премий!
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Идея со сраной метлой замечательная. Но с чего, вдруг, к маме? А посидеть на дорожку?
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Хахахахах,9 лямов маме в америку есть,а на закупку газа в нафтогазе уже средств нет,вот это настоящий порошенковский цирк.
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В Украине есть собственный газ-который и закачивайте в хранилища.Его более чем достаточно для потребления внутри страны.Согласно ст.13 Конституции Украины все природные ресурсы принадлежат народу Украины, а не ООО. АО и пр.паразитическим частным коммерческим структурам,нынешним "Рогам и копытам" с нью-Бендерами во главе. Приводите все в соответствии к требованиям Конституции,отменяйте неконституционные законы,разгоняйте паразитические прослойки между производителями и потребителями -и будет всем счастье и хранилища полные газа.Надо Владимиру Борисовичу приказать всех нафтогазовцев (с руководством) кормить фасолью с горохом и пусть наполняют хранилища за счет собственного ресурса-это их прямая обязанность..А то деньги тырыть с бюджета могут,а отдачи с них- 0.
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Ты это, того, не умничай. А где Ахметову еще брать дешевый газ для своих заводов? "Нафтогаз" может приостановить импорт газа из-за нехватки средств, – Коболев - Цензор.НЕТ 931
Если он будет закупать газ, как для населения, то разорится.
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ахметова пора бы прижать, ценя для его заводов за газ копейки, а для на рода в 3 дорога!
Для народа газ по цене европы, а свой собственный украинской добычи за безценок Ахметову прокачивают...
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Гнать! Гнать сранной метлой, к маме в США. Навсегда
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Идея со сраной метлой замечательная. Но с чего, вдруг, к маме? А посидеть на дорожку?
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Когда найдут деньги, кредит, евробонды и т.д., то выпишут себе за это премии.
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Какой-такой нехватки средств? Так закупите за счет тех стокгольмских двух с половиной миллиардов баксов, за выигрыш которых уже подерибанили и разослали мамам сто миллионов долларов премий!
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это какой-то сюрреализм. откуда выползло это насекомое? кто его назначил?
и сколько это издевательство будет продолжаться?
хоть один есть кандидат с программой пожизненного заключения этой мрази в одной камере с его маткой?
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Оно само приползло... Гы-гы-гы. Ну а вообще вроде б Яценюк его в верхи "Нафтогаза" просунул при участии Игоря Диденко и Андрея Пивоварского.
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Кобалев! Ублюдок! Может тебе мразопакостная тварь зарплату уменьшить, и таким ******* как ты?? Ты не припух фраерок????
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Кобалев! Ублюдок! Может тебе мразопакостная тварь зарплату уменьшить, и таким ********* как ты?? Ты не припух фраерок????
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Кобалев! Ублюдок! Может тебе мразопакостная тварь зарплату уменьшить, и таким ********* как ты?? Ты не припух фраерок????
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" может приостановить импорт газа из-за нехватки средств, – Коболев
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