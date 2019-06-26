 "Нафтогаз" может приостановить импорт газа из-за нехватки средств, – Коболев

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса (кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабмина) в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", – сказал Коболев.

Глава НАК отметил, что нахождение финансового ресурса для имеющего проблемы с ликвидностью "Нафтогаза" напрямую связано с решениями его акционера в лице Кабинета министров, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

"В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава "Нафтогаза" или анбандлинга", – считает глава НАК.

По словам Коболева, эти вопросы должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено уже в июле. В противном случае страна может не успеть довести запасы ПХГ до 20 млрд кубометров газа, необходимых на случай полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

По состоянию на 24 июня ПХГ Украины располагают запасами 13,136 млрд кубометров, а среднесуточная закачка в июне составляет около 70 млн кубометров.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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