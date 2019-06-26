 Кличко решил уволить руководителей департамента строительства и "Киевзеленбуда"

Об этом мэр города заявил во время расширенного заседания Коллегии КГГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Заявления об увольнении должны написать директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Константин Федотов, директор коммунального объединения "Киевзеленбуд" Наталья Белоусова и директор коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислав Демин. Такого отношения к работе в столичной власти не будет! Поручаю подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", – заявил Кличко.

По словам мэра, за последние полтора года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Было выявлено нарушений на общую сумму почти 1,5 млрд грн. Кроме финансовых нарушений были также обнаружены факты неэффективности управленческих решений или небрежного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям.

Кличко уточнил, что претензии к "Киевзеленбуду" касаются системных нарушений при строительстве и обновлении парков и скверов. В частности, речь идет о парках "Наталка", "Сырецкий", "Победа", Партизанской Славы.

Мэр добавил, что в КП "Центр развития городской среды" стоит вопрос о парке "Киото", проблеме невыполнения заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы. В работе Департамента строительства обнаружили системные нарушения, которые привели, в частности, и к возникновению конфликтных ситуаций по ряду строек в Киеве.

"Предупреждаю также, что в поле моего особого внимания сейчас и работа директоров департаментов: жилищного хозяйства – Науменко, Департамента образования и науки – Фиданян, Департамента культуры – Поповой, департамента информационно-коммуникационных технологий – Назарова, Управления туризма и промоций – Тараненко и подчиненных им коммунальных предприятий", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также материалы о нарушениях собрали и направят правоохранителям и относительно коммунальных предприятий "Киевгорсвет", "Плесо", КП "Информатика", Печерской райгосадминистрации.

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