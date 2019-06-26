 АМПУ подготовила проект новых правил погрузки балкеров в морских портах

Заказчиком проекта является ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Как отмечается в сообщении, необходимость разработки новых правил заключается в том, что сейчас в Украине действуют "Правила безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов" (РТМ 31.0038-78), которые были внедрены еще в 1978 году, во времена СССР. Их положения устарели и нуждаются в совершенствовании с учетом требований национального законодательства.

Кроме того в АМПУ подчеркивают, что новый документ должен стать шагом по реализации Стратегии имплементации положений директив и регламентов Европейского союза в сфере международного морского и внутреннего водного транспорта, которая была одобрена Кабинетом министров в октябре 2017 года.

Согласно сообщению, предложенные правила безопасной загрузки и разгрузки навалочных грузов в морских портах Украины устанавливают единые требования к технологическим процессам перевалки навалочных грузов на территориях и в акваториях морских портов Украины.

В частности, правила предусматривают оптимизацию процессов обращения со всеми видами навалочных грузов, а также усовершенствование систем управления охраной труда, экологической и техногенной безопасностью при перевалке всех видов навалочных грузов. Помимо этого, в них содержится определение порядка взаимодействия администраций морских портов, предприятий всех форм собственности, которые расположены в морских портах, по вопросам обращения с навалочными грузами с допустимой антропогенной нагрузкой на окружающую среду и предотвращением штрафных санкций со стороны контролирующих органов. Новый проект также предусматривает использование индивидуальных карточек навалочных грузов.

Также правила сочетают и учитывают требования Директивы 2001/96/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 декабря 2001 года, устанавливающей гармонизированные требования и процедуры по безопасности загрузки и разгрузки балкеров; главы VI и VII МК СОЛАС с поправками; рекомендаций резолюции КБМ IMO 268 (85) о добровольном принятии к выполнению в странах - участницах МК СОЛАС национальных правил относительно безопасности морской перевозки навалочных грузов на основе Международного кодекса морской перевозки опасных грузов, одобренного этой резолюцией; Кодекса практики безопасной загрузки и разгрузки навалочных судов (Кодекс BLU), приведенной в приложении к Резолюции Ассамблеи IMO A.862 (20) от 27 ноября 1997 года, в редакции по состоянию на 4 декабря 2001 года.

В АМПУ ожидают, что новые правила обеспечат повышение уровня безопасности в портах с помощью оптимизации процессов обращения со всеми видами навалочных грузов с учетом требований современного международного законодательства по транспортировке, хранению, перевалке в морских портах грузов всех классов опасности.

Для вступления в силу новой редакции необходимо утверждение их в Мининфраструктуры и регистрация в Минюсте после согласования со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также общественного обсуждения.

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