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 Кабмин утвердил количество специалистов по реформам в офисе Зеленского

Кабинет министров также установил, что численность сотрудников по вопросам реформ в директоратах Офиса президента Украины не может превышать 250 человек.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин также привел в соответствие положения, которые регламентируют оплату труда Офиса президента, установив должностные оклады для руководителя, первого замруководителя и замруководителей Офиса в том же размере, что был у руководства администрации президента.

Так, должностной оклад руководителя Офиса составит 18 тыс. грн, первого замруководителя – 16 тыс. грн. и замруководителей – 15 тыс. грн. Для руководителя аппарата Офиса президента установлена стимулирующая выплата в размене 40,5 тыс. грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав 25 июня соответствующий указ.

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан, уволенный с поста главы администрации главы государства.

Напомним, Зеленский 20 июня создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины.

Кабинету министров было поручено определить условия оплаты труда работников Офиса президента Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134358
 
 
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