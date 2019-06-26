 Апелляционный суд отменил новые ограничения застройки городов

Согласно тексту постановления, суд частично удовлетворил жалобу Минрегиона на решение суда первой инстанции, однако подтвердил решение о признании ГСН недействительной, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом апелляционный суд признал необоснованными выводы суда первой инстанции о том, что приказ Минрегиона не является нормативно-правовым актом, следовательно, дело о признании его противоправным не должно было рассматриваться в порядке упрощенного искового производства. Таким образом, жалоба Минрегиона удовлетворена частично.

Как сообщалось, в конце августа 2018 года Окружной административный суд Киева по иску ООО "Старонаводницкий парк" принял решение о мере обеспечения иска в виде остановки приказа министерства о введении ГСН "Планирование и застройка территории" до вступления решения суда по делу в законную силу.

Истец ссылался на то, что ввод ГСН нанесет ему значительный материальный ущерб. По его мнению, обжалуемые ГСН не соответствует действующему законодательству и в случае их вступления в силу компания будет вынуждена остановить работу на объектах, которые находятся на стадии разработки проектной документации, поскольку внести изменения в проектную документацию согласно новых ГСН невозможно.

В то же время министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что ГСН были опубликованы заранее и "все заинтересованные стороны имели 90 дней, в течение которых имели возможность получить необходимые разъяснения, процедурно подготовиться ко вступлению в силу (новых ГСН, – ред.)".

Затем, 13 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева вынес решение удовлетворить иск ООО "Фирма "Хмельницкбуд" в виде признания противоправным и недействительным действие указа Минрегиона об утверждении ГСН "Планирование и застройка территорий".

Министерство обжаловало это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, в конце мая 2018 года в информационном бюллетене Минрегиона №5/2018 были опубликованы новые государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий", которые вступали в силу с 1 сентября.

В частности, новый градостроительный ГСН вводил новые линии ограничения – высотности ("голубые линии"), застройки в зеленых зонах ("зеленые линии"), ограничение застройки безопасности эвакуации ("желтые линии"), ограничение плотности и этажности и тому подобное.

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