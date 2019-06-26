 "Укртрансгаз" предложил поставщикам газ в хранилищах вместо денег, – Коболев

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они (контрагенты "Укртрансгаза") отказываются от штрафных претензий. Они получают в обмен вместо денег газ в подземке, который хранят до определенной даты в начале следующего года, а затем смогут им распоряжаться. Таким образом мы закрываем дефолт "Укртрансгаза", – сказал Коболев.

По словам Коболева, один из поставщиков уже согласился на такие условия погашения долга, "Укртрансгаз" ожидает ответ от остальных контрагентов.

В то же время, как подчеркнул глава НАК, это не решает вопрос плохого финансового положения "Укртрансгаза", доведенного до этого искусственно заниженными регулятором тарифами на прокачку газа и несанкционированным отбора газа операторами газораспределительных систем (облгазами).

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Как сообщалось, ранее Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" не может продолжать оказывать финансовую поддержку оператору газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз", которая находится на грани банкротства из-за искусственно заниженных тарифов на транспортировку и недостатков кодекса ГТС.

по данным компании, долг оператора ГТС за поставки газа для производственно-технологических нужд (ПТН) по уже заключенным договорам составляет 4,1 млрд грн, в том числе перед "Нафтогазом".

В связи с этим 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубометров и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн с НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

По данным компании, запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС для технических нужд составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м.

В связи с этим "Укртрансгаз" предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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