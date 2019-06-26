 Реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи завершат до конца года, – Кравцов

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Кравцова, сейчас продолжается возведение платформы для экспресса.

"Железнодорожники завершают монтаж фундамента пассажирской платформы. Далее перейдем к монтажу стеновых блоков. Это очень сложный участок - здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники", – сообщил Кравцов.

Сводная платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров, будет иметь два входа и выхода.

"Один вход будет под землей, прямо к метрополитену. Планируем обустроить открытый павильон, широкую лестницу с навесом и подъем для людей с инвалидностью, установить автоматы продажи билетов. Второй вход-лестница к обустроенной площадке", – уточнил председатель правления "Укрзализныци".

Как отмечает Кравцов, такая реконструкция станции Выдубичи позволит совместить в одном транспортном цепи сразу несколько видов транспорта.

"Для нашей страны это будет уникальный транспортный хаб, который фактически объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Поэтому пассажир, который, например, из Обухова путешествует на отдых за границу, сможет автобусом доехать до транспортного узла Выдубичи, там осуществить удобную пересадку на экспресс и уже менее чем за 30 минут быть в аэропорту", - отметил руководитель компании.

Kyiv Boryspil Express соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский и международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале Дарница.

Курсирование поездов в регулярном режиме началось 30 ноября 2018 года. А с 10 мая 2019 года на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами. Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26), №834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38); №842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

Цена билета составляет 80 грн.

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