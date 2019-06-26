 Первый крупный город в США ввел запрет на продажу электронных сигарет

Постановление, предусматривающее запрет на продажу, распространение и изготовление электронных сигарет, должна подписать мэр города Лондон Брид, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запрет вступит в силу спустя семь месяцев после того, как мэр подпишет соответствующее постановление.

За нарушение закона будет предусматриваться штраф в размере $1 тыс. и другие меры наказания.

Запрет в отношении электронных сигарет будет действовать до тех пор, пока их продажу не одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Регулятор дал производителям срок до 2022 года, чтобы предоставить свою продукцию на проверку.

Как пишет Dow Jones, власти многих штатов, городов и округов в США запретили курение электронных сигарет в тех местах, где нельзя курить обычные сигареты, в том числе в ресторанах и офисах, однако ограничения, введенные в Сан-Франциско, на текущий момент стали самыми жесткими.

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