 Зеленский назначил представителя президента в оккупированном Крыму

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №454 от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

Антон Кориневич – специалист по международному гуманитарному, уголовному и энергетическому праву, кандидат юридических наук, кородинатор по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

Напомним, ранее должность постоянного представителя президента в АР Крым с августа 2017 года занимал Борис Бабин, который был уволен экс-президентом Петром Порошенко в декабре 2018 года.

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