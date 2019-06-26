 Минюст обнародует информацию о бенефициарах поставщиков тепла до 15 июля

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко после открытой части правительственного заседания 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство поручило провести проверки всех теплопоставщиков. Минюст до 15 июля обнародует информацию по каждому поставщику: кто является его собственником и бенефициаром. КРУ и правоохранители должны проверить тарифы", - сказал Петренко.

Поставщики и органы местной власти, по которым будут выявлены факты завышения тарифов, понесут гражданскую и криминальную ответственность.

"Можно будет поднимать вопрос о компенсации убытков для украинцев. Минрегион будет ежемесячно отчитываться по результатам выполнения этого постановления", - отметил Петренко.

"Местные поставщики - это не только коммунальные предприятия, которые контролируют мэры, но и частные, собственниками которых являются непонятные физлица или офшорные компании. До 1 сентября КРУ и АМКУ проведут проверку всех местных поставщиков, насколько они обосновано сформировали тарифы на предыдущий отопительный период. По результатам данной проверки материалы передадут в правоохранительные органы. Если будут установлены факты манипуляций, они понесут ответственность, в том числе имущественную", - отметил Петренко.

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