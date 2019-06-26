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 Минюст обнародует информацию о бенефициарах поставщиков тепла до 15 июля

Министерство юстиции до 15 июля обнародует информацию о бенефициарах поставщиков теплоэнергии.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко после открытой части правительственного заседания 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство поручило провести проверки всех теплопоставщиков. Минюст до 15 июля обнародует информацию по каждому поставщику: кто является его собственником и бенефициаром. КРУ и правоохранители должны проверить тарифы", - сказал Петренко.

Поставщики и органы местной власти, по которым будут выявлены факты завышения тарифов, понесут гражданскую и криминальную ответственность.

"Можно будет поднимать вопрос о компенсации убытков для украинцев. Минрегион будет ежемесячно отчитываться по результатам выполнения этого постановления", - отметил Петренко.

"Местные поставщики - это не только коммунальные предприятия, которые контролируют мэры, но и частные, собственниками которых являются непонятные физлица или офшорные компании. До 1 сентября КРУ и АМКУ проведут проверку всех местных поставщиков, насколько они обосновано сформировали тарифы на предыдущий отопительный период. По результатам данной проверки материалы передадут в правоохранительные органы. Если будут установлены факты манипуляций, они понесут ответственность, в том числе имущественную", - отметил Петренко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134340
 
 
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Бенефициар-это конечный выгодополучатель. Специально зашифровали от народа кто будет ложить их деньги в свой карман, а не державный..Вот для этого и проводились все предыдущие хитрозадые "реформы". чтобы деньги из кармана государства(бюджета) разложить по карманам "бенефициаров" наших и закордонных. За последние 5 лет принято 99% законов,нарушающих кучу статей Конституции Украины и доведших страну до дефолта.. Это законы о ОСББ(1565 и 417), по которым на территории Украины в нарушении 13ти статей Конституции действуют фейковые "Управляющие кампании" и структуры с ними связанные, и тд и тп. Конституционному суду надо немедленно в срочном порядке все неконституционные антидержавные законы отменять или отправлять на доработку в ВР,чтобы денежные потоки перенаправить из бездонных левых "бенефициарских"карманов- обратно в бюджет державы.. Виновных -наказывать гривней,долларом и евро.Именно они должны погашать долги перед МВФ,в тесном взаимодействии с которым они эти долги и создали.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияМинюст обнародует информацию о бенефициарах поставщиков тепла до 15 июля
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