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 Кабмин сократил госзаказ на подготовку магистров на 10%

Кабинет министров на заседании в среду, 26 июня, утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2020 и 2021 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения – 161 794 человека, что меньше утвержденных в 2018 году показателей на 1,3% и 2,3% соответственно.

В частности, утверждены следующие объемы государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием:

  • "Младший специалист" – 36 732 человек, в том числе по дневной форме обучения – 33 718 человек, что на 2,5% больше, по сравнению с прошлым годом;
  • "Бакалавр" – 79 854 человек, в том числе по дневной форме обучения – 72 602 человек, что на 2,9% больше, по сравнению с прошлым годом;
  • "Магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра" – 55 379 человек, в том числе по дневной форме обучения – 45 654 человек, что на 10,4% меньше.

Проектные показатели государственного заказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят:

  • в аспирантуре – 4 346 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 1,2%;
  • в докторантуре – 459 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 4%.

Прием учащихся на обучение по рабочим специальностям по государственному заказу в 2019 году предусмотрен в объеме 18 879 человек.

Кроме того, в 2019 году предусмотрено повышение квалификации и прохождение переподготовки, специальной подготовки и специализации для 179 763 человек.

Согласно решению правительства, проектные показатели подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров в 2020 году утверждены в объеме 241 тысяч человек (из них на дневной форме обучения – 222 тыс. человек); в 2021 году – 312,5 тыс. человек (из них на дневной форме обучения – 298 тыс. человек).

"Сводный объем финансирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году составляет около 34,6 млрд грн, из них на подготовку специалистов, научно-педагогических кадров – почти 32,3 млрд грн, на подготовку рабочих кадров – почти 496,9 млн грн, на повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) – почти 1,8 млрд грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2018 году Кабмин сократил госзаказ на обучение в вузах на 10%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134338
 
 
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