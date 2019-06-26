 Минздрав представит гарантированный государством пакет медуслуг до конца года

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава

"Осенью 2019 года мы представляем первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг. В него войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", – заявил Ковтонюк.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 2020 года медицинские учреждения всех уровней переходят на новую модель финансирования в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". В рамках программы медицинских гарантий (гарантированного пакета услуг) медицинские услуги будут оплачиваться Национальной службой здоровья по прямым договорам с медучреждениями.

Планируется, что по новой модели пациенты смогут свободно выбрать медицинское учреждение и врача, у которого они хотят лечиться, а Национальная служба здоровья (НСЗУ) оплатит эти услуги пациента без посредников.

Основными точками входа пациента в систему будет обращение к семейному врачу, терапевту или педиатру и экстренная медицинская помощь. Эти услуги покрываться Нацслужбой здоровья.

Получить доступ к специализированным и другим медицинским услугам в рамках программы медгарантий, которые гарантированно оплатит НСЗУ, с 2020 года пациенты смогут по электронным направлениям от семейного врача, терапевта или педиатра. Отдельно будут определены случаи, когда можно будет обратиться к узкопрофильным специалистам.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время команды Минздрава и НСЗУ работают над пакетом нормативных актов о принципах финансирования всех направлений. До конца года должны быть приняты документы, касающиеся требований к медучреждениям, особенностей договоров с НСЗУ, методик расчета тарифов на услуги и другое.

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