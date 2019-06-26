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 Собственник сервиса Viber планирует открыть второй офис в Украине

Японская компания Rakuten, которая известна как владелец сервиса Viber, планирует расширить офис в Одессе и открыть новый офис в Киеве.

Об этом шла речь во время встречи основателя Rakuten с Хироши Микитани с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине.

При этом Хироши Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten, а также выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Основатель японской компании также выразил желание сотрудничать в проекте "Государство в смартфоне", поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона многих украинцев.

"По итогам встречи глава государства пригласил Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, секретарем которой недавно стал IT-предприниматель Давид Арахамия", – сказано в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134329
 
 
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