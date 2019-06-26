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 Зеленский сменил назначенного две недели назад руководителя Сумской ОГА

Президент Владимир Зеленский освободил Вадима Акперова от временного исполнения обязанностей главы Сумской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Ирину Купрейчик.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №№455/2019 и 456/2019 от 26 июня обнародованы на сайте главы государства.

Ирина Купрейчик с 2015 года является заместителем главы Сумской обладминистрации, в 2012-2014 годах была народным депутатом фракции "Батькивщина".

Как сообщалось, Вадим Акперов был назначен временным исполняющим обязанности главы Сумской обладминистрации 11 июня. Ранее в тот же день с должности главы обладминистрации был уволен Николай Клочко.

Акперов до этого с июня 2018 года занимал должность первого заместителя главы Сумской ОГА.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134325
 
 
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