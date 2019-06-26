 Кабмин утвердил повышение пенсий для пенсионеров с большим стажем

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Сегодня мы принимаем решения, что 2,5 миллиона украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 года – это уже пятый перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста", – сказал Гройсман.
Как сообщалось, ранее Гройсман отмечал, что решение о повышении пенсий коснется людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы.
Повышение пенсий для указанных категорий людей запланировано с 1 июля, теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн. Планируется, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.
Минималка не может быть 1500, но и человек хоть и с большим стажем, допустим, получавший зп в конверте, не должен получать столько сколько тот кто платил с "большой" зп (на самом деле больших зп в долларах нет у нас, только для чинуш есть большие), не принося деньги в семью, не тративший на отдых, который надеялся на относительно норм пенсию, а теперь она обесценивается благодаря таким шагам.
ЭТО УРАВНИЛОВКА НЕ СТИМУЛИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ.
Когда у нас начнут работать законы, втч про индексацию всем на уровень инфляции, когда перестанут воровать?
Выборы нужно каждый год проводить?
Или каждый месяц???