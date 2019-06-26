 Кабмин утвердил повышение пенсий для пенсионеров с большим стажем

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы принимаем решения, что 2,5 миллиона украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 года – это уже пятый перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, ранее Гройсман отмечал, что решение о повышении пенсий коснется людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы.

Повышение пенсий для указанных категорий людей запланировано с 1 июля, теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн. Планируется, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

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