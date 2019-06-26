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Все про:Кабмин (3189) пенсионеры (243) Пенсионный фонд (223) пенсия (356) Гройсман (1651)

 Кабмин утвердил повышение пенсий для пенсионеров с большим стажем

Кабинет министров закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы принимаем решения, что 2,5 миллиона украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 года – это уже пятый перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, ранее Гройсман отмечал, что решение о повышении пенсий коснется людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы.

Повышение пенсий для указанных категорий людей запланировано с 1 июля, теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн. Планируется, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134322
 
 
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Дуже слизьке формулювання. Яка зарплата вважається "небольшой"? Чи це стосується тих людей у кого пенсія нижча за 2000грн.?
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копейку доплатят,а крику на весь мир, как будто пенссию подняли в 5 раз.пенсионерам пенсию поднимают на 100 гр..а себе зарплаты на тихаря в разы, вспомните какая была зарплата у этих" слуг народа" после майдана и какая сечас.
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Есть закон про индексацию, который не выполняется. Вместо этого, занимаются наперсточничеством, как всегда.

Минималка не может быть 1500, но и человек хоть и с большим стажем, допустим, получавший зп в конверте, не должен получать столько сколько тот кто платил с "большой" зп (на самом деле больших зп в долларах нет у нас, только для чинуш есть большие), не принося деньги в семью, не тративший на отдых, который надеялся на относительно норм пенсию, а теперь она обесценивается благодаря таким шагам.
ЭТО УРАВНИЛОВКА НЕ СТИМУЛИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ.

Когда у нас начнут работать законы, втч про индексацию всем на уровень инфляции, когда перестанут воровать?
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Это что получается...
Выборы нужно каждый год проводить?
Или каждый месяц???
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин утвердил повышение пенсий для пенсионеров с большим стажем
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