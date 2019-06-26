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 Энергетика, Макроэкономика
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 РФ поставляет уголь из оккупированного Донбасса в 19 стран, – СМИ

Добытый на оккупированной территории Донбасса антрацит Россия поставляет 19 странам мира.

Об этом свидетельствует исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, которое есть в распоряжении LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Помимо Польши и Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, поставки идут в Грузию, Египет и Канаду.

Европа и Турция - основные потребителя антрацита происхождением из оккупированного Донбасса.

Согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния - 1,02 млн тонн, третьей - Бельгия - 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.

За счет контрабанды оккупанты финансируют террористические "республики" "ДНР" и "ЛНР". Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через "банковскую систему" другой непризнанной "республики" – Южной Осетии.

"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома), остальное - идет на экспорт в другие страны", - рассказал собеседник в ДТЭК.

Контрабандой добытого угля в Россию занимается структура беглого бизнесмена Сергея Курченко – "Газ Альянс". Фирма - монополист на своем рынке. По данным российского РБК, в марте 2018-го Минэкономики РФ запретило другим трейдерам вести бизнес с группировками "ЛНР" и "ДНР".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134314
 
 
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