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 Макроэкономика
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 Fitch ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз темпов роста мировой экономики на ближайшие два года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,7%, а в 2020 году подъем замедлится до 2,4%.

В последнем прогнозе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном 17 июня, данные оценки составляли 2,8% и 2,7% соответственно.

Если США введут 25%-ные пошлины на оставшуюся часть продукции из КНР на сумму $300 млрд, это может замедлить подъем мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. В том числе темпы роста экономик США и Китая будут ниже соответственно на 0,4 п.п. и 0,6 п.п.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134300
 
 
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