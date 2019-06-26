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 Власть, Регуляторная политика, Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Кабмин (3189) Тарифы на отопление (248) теплосеть (27) Гройсман (1649)

 Кабмин ввел предельный тариф на отопление и горячую воду (обновлено)

Кабинет министров ввел предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, ограничение цен на тепло будет называться программой "Честная платежка", которая предусматривает внедрение механизмов установления цен на тепло и горячую воду и призвана побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

"НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. Грн. Почему такая разница? Она необъективна", – сказал Гройсман.

По словам главы Кабмина, расчеты правительства доказывают, что объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.

Премьер напомнил, что в результате реформы децентрализации местные бюджеты выросли в 4 раза, поэтому у местных властей есть средства на модернизацию.

"Сегодня есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления. Но почему-то пошел тренд на пиар – плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет! А ТКЭ тем временем написал 1800 грн за Гкал или 2000 грн, получает сверхприбыли, а люди вынуждены платить! Причем платить не правительству, а местным структурам", – сказал Гройсман.

Глава Правительства подчеркнул, что в рамках программы "Честный платежка" будут обнародованы все владельцы ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134291
 
 
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