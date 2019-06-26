[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
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 Власть, Регуляторная политика, Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Кабмин (3189) Тарифы на отопление (248) теплосеть (27) Гройсман (1651)

 Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду (обновлено)

Кабинет министров ввел предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, ограничение цен на тепло будет называться программой "Честная платежка", которая предусматривает внедрение механизмов установления цен на тепло и горячую воду и призвана побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

"НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. Грн. Почему такая разница? Она необъективна", – сказал Гройсман.

По словам главы Кабмина, расчеты правительства доказывают, что объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

Как уточнил министр юстиции Павел Петренко, предельная стоимость тепла будет ограничена на уровне 1300-1400 грн за гигакалорию. При этом тарифы на горячую воду будут выше 80 грн за кубометр для жилья без полотенцесушителей и 87 грн за кубометр при их наличии.

"Кабинет министров зафиксировал экономически обоснованную предельную стоимость тепла на уровне 1400 грн", – заявил министр юстиции.

Петренко отметил, что по предварительным оценкам снижение тарифов по всей стране составит около 14%, а в отдельных городах – на 40%.

Глава Минюства добавил, что Кабмин также принял постановление для урегулирования цены на горячую воду – после принятия документа максимальный тариф для населения составляет 83 грн за кубометр горячей воды для домов с полотенцесушителем и 75 грн за 1 кубический метр – без них.

По словам Петренко , Кабинет министров имеет полное право вводить экономически обоснованную цену, поскольку поставщики являются местными монополиями.

"Правительство выполняет свою прямую функцию государственного ценового регулирования и защиты прав потребителей", – отметил глава Минюста.

В ходе заседания правительства Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.

Премьер напомнил, что в результате реформы децентрализации местные бюджеты выросли в 4 раза, поэтому у местных властей есть средства на модернизацию.

"Сегодня есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления. Но почему-то пошел тренд на пиар – плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет! А ТКЭ тем временем написал 1800 грн за Гкал или 2000 грн, получает сверхприбыли, а люди вынуждены платить! Причем платить не правительству, а местным структурам", – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что в рамках программы "Честная платежка" будут обнародованы все владельцы ТКЭ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134291
 
 
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вот, что крест животворящий делает ))
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Погоди это цветочки, вот когда доллар по 50-60 грн будет, вот тогда крест точно крестом окажется. Если ЗЕдауны не одумаются то чую ****** будет.

Печатать купюры по 1000 и 2000 уже начали, ждемс.... не долго осталось
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чего то при овоще в 10 раз дешевле было и бакс стоял как вкопаный. Свинопорох надул в уши,что надо повышать иначе хана,дятлы и поверили)))
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Ты даун правда не знаешь что доллар не порох повысил а Янукович?? Это дружище клиника! Хотя какой ты дружище, так, дрыщ тупенький.
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Как? Не слышали? На ней лицо ЗЕленского будет. Спереди лицо, сзади - затылок!
Как-то так.))
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Я думал что солнцеликого Петра,а Зеленского не интересно
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Ну за стабильность национальной валюты согласно Конституции отвечает НБУ. Именно он и никто другой.
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Как выборы властям мозги вправляют! ЭЙ ЭЙ ЭЙ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ А КАК ЖЕ МВФ? А КАК ЖЕ АТО ПУТИН НАПАДЕТ! Вы что забыли чем 5 лет кормили Украинцев!!
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ЗВР проедаем до выборов, но таких заигрываний на пол года только хватит, а вот дальше посмотрим.
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Ну от и порахуемо ,як нас дурять гнидюки петренки и прочая нечисть .1Гккал -это 100 кг угля или 150м,куб газа.Украина сама добывает 21 млрд. газа, на потребности населению надо 13 млрд газа.Себестоимость за 1000 кубов украинского газа -650 гривен .Уголь шахтёры Украины не могут продать -дорого!500 гривен тонна !Покупают в вроттердаме плюс за 50 долларов за тонну,а на деле с Донбасса -по 500 гривен за тонну . 1 тонна угля -это 13 000 квт электроэнергии ,и нам её продают за 20 800 гривен,себестоимость угля минус из этой суммы ,чистый навар минус расходы -20 300 гривен за 13000 квт -а это 40 раз навара .Та же история и с газом . В итоге - у нашего народа украли под видом законности энергетическое производство ,сели на выключатель и нагло грабят .А за тепло вообще смешно -ведь это побочный продукт-вторсырьё и плюс 1700 гривен за 1 Гккалорию !.Получается 1300 грн умножим на 1.6 ,плюс тепло 1700 грн получим -3780 грн -вот, как нас за 500 гривен высушивают .Ну где так можно зарабатывать ?-вложил 500-получил 3780 ! И это, если есть счетчики ! А без счётчиков , платежи пользователю -умножай на два!
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду (обновлено)
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