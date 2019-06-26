[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.03 29.42
 Энергетика
  859  0
Все про:Тарифы на электроэнергию (631) НКРЭКУ (669) электроэнергия (436)

 Разделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действовать, – НКРЭКУ

Нацкомиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщает, что тарифы на электроэнергию для населения, дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

НКРЭКУ сообщает, что при наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

  • 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)
  • полный тариф в другие часы суток.

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

  • 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);
  • полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);
  • 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134282
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаРазделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действовать, – НКРЭКУ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Киев ПАСЕ Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх