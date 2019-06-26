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 Создатели Monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Команда создателей Monobank получила финансовую лицензию британского регулятора FCA, сообщил соучредитель проекта Дмитрий Дубилет.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии", - сообщил он.

"Продукт, который мы планируем запустить в Британии, похож на Monobank. Продавать его британцам будет кот по имени Koto - двоюродный брат нашего моно-кота", - сообщил Дубилет.

Он добавил, что сейчас команда банка делает последние приготовления перед запуском, готовится к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций.

В то же время Дубилет отметил, что Украина и Monobank остаются для компании высшим приоритетом.

Дубилет заявил, что после Британии также планируется запуск проекта и в новых странах.

У приложения мобильного банка Monobank есть банк-партнер Универсал Банк (входит в группу ТАС Сергея Тигипко). Общее количество клиентов Monobank превышает 1 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134276
 
 
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