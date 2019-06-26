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Все про:Дания (80) Северный поток (459)

 Дания может заблокировать строительство "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток 2" может задержаться из-за позиции Дании с прокладкой по ее территории, заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле в Москве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По его словам, это может стать реальностью. "Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение", - сказал он на пресс-конференции.

"Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", - добавил Зеле.

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2".

Новый закон дал МИД Дании право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство в общей сложности уже три заявки по маршруту газопровода. К настоящему времени Nord Stream 2 получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию.

В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134270
 
   
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Дании уже начали грозить судом за задержку решения.))
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Может не в той стороне мы братьев 1000 лет искали?
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Надо не "втыкать", а пригласить Посла Дании в АП, провести встречу, Президенту заявить о всецелой поддержке Украиной того, что делает Дания на международной арене. Заинтересовать датчан инвестроектами, сделать все возможное, чтобы Дания стала нашим хорошим другом и максимально оттягивала или вообще заблокировала кацапский проект. Если Дания публично откажет мокселям, "даст ляща" ватникам - это будет очень болезненный удар. Это ради этого не стоит жалеть ни денег, ни усилий.
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