 На аварийный ремонт обвалившегося моста на Осокорках власти Киева не нашли вовремя средств

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, год назад, в мае 2018 года КП "Киевавтодормост" заказало обследование путепровода на пересечении улицы Днепровская Набережная и проспекта Бажана за 1,05 млн грн.

По результатам обследования "Киевавтодормост" в сентябре объявил тендер на противоаварийная ремонт моста ожидаемой стоимостью 23,67 млн грн. Закупку должны быль профинансировать по бюджетной программе КПКВК 1917441 "Содержание и развитие мостов/путепроводов", однако в октябре заказчик отменил тендер из-за сокращения расходов на ремонт моста.

В марте 2019 года "Киевавтодормост" во второй раз заказал обследование путепровода за 1,15 млн грн. А уже 24 июня обломки путепровода обвалились на автомобиль, который проезжал под ним.

Как сообщалось, в тот же день мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора "Киевавтодормоста" Дмитрия Котлубея, которого назвал ответственным за обрушение.

Вместе с тем, коммунальная корпорация "Киевавтодор" в апреле 2018 года заказала ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" проект капремонта Днепровской Набережной от метро "Осокорки" до дома №21 зп 3,4 млн грн. Его должны предоставить до июля 2019 года.

В задании на проектирование не сказано, что предполагается ремонт путепровода. Однако в смете к договору указаны объекты-аналоги (сопоставимые объекты, используемые для сокращения сроков проектирования), которые включают строительство транспортных развязок.

Кроме того, недавно "Киевавтодор" в капремонт улицы Борщаговской включил также ремонт путепровода "Индустриальный мост" на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.

Итак, вероятно, Днепровскую Набережную должны ремонтировать вместе с путепроводом.

Столичный "Институт комплексного проектирования объектов строительства" принадлежит директору Ивану Войтовичу, Андрей Козюку, Андрей Фалю и Александру Фоменко. Он входит в Ассоциацию "Мосты Украины" совместно с заводом "Кузница на Рыбальском" и рядом научно-исследовательских институтов и фирм, которые имеют отношение к ремонту мостов.

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