 Минфин вновь разместил шестилетние ОВГЗ на 4,4 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Минфин привлек 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения 6 лет. Ставка составила 15,85% годовых", – отмечает пресс-служба Минфина.

Кроме шестилетних бумаг, Минфин также продал гривневые облигации со сроком обращения 112 дней по ставке 17,5%, ограничив размещение суммой 399,04 млн грн, и сроком обращения 161 день под 18%, разместив ценные бумаги на 463,22 млн грн при спросе 1,46 млрд грн.

Кроме того, 805,49 млн грн поступило от размещения годичных ОВГЗ под 18,33%, еще 1,06 млрд принесли трехлетние бумаги под 16,93%.

От продажи валютных ОВГЗ Минфин привлек $12,05 млн под 7% при размещении годичных облигаций и $3,83 млн под 7,5% по двухлетним облигациям.

При этом Минфину удалось понизить средневзвешенные ставки размещения: по четырехмесячным бумагам – с 17,85% до 17,5%, по шестимесячным – с 18,34% до 18%, по годичным – с 18,45% до 18,33% и по трехлетним – с 17% до 16,93%, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Министерство финансов 18 июня привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего займа.

Напомним, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет, которые были размещены впервые.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

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