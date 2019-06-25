 Нацкомиссиия по ценным бумагам готовит запуск системы учета складских расписок

Об этом глава НКЦБФР Тимур Хромаев заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Она будет абсолютно добровольной, будет рассчитана на достаточно крупные склады. Например, по пшенице мы насчитываем, наверное, только 30-40 таких крупных поставочных складов, для которых система складских расписок будет нужна", – сказал глава регулятора.

Хромаев отметил, что в таком случае рынок получит более четкую и понятную инфраструктуру для зерна.

При этом глава НКЦБФР признал, что на рынке энергоресурсов с точки зрения учета и точки поставок ситуация легче, так как там работают такие государственные компании-операторы рынка, как "Укртрансгаз" и НЭК "Укрэнерго".

"В агросекторе будет сложнее, но мы тоже собираемся комплексно подойти к решению проблемы поставки: и элеваторов, и вообще складов. Ведь это может быть не только пшеница и кукуруза, это может быть и масло любое. Хранилища должны быть полноценными участниками системы поставки по контрактам", – подчеркнул глава регулятора.

Хромаев добавил, что у Комиссии есть идеи в этой сфере, и она в середине апреля этого года начала проект с Baker McKenzie с поддержкой ЕБРР.

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Говоря об участии государства в подобных проектах запуска биржевой торговли, Хромаев отметил, что ключевое – регулирование: государственный регулятор должен писать четкие правила очень эффективно и быстро.

Что касается участия в капиталах, то, как напомнил Хромаев, государство уже проинвестировало некоторые проекты: Расчетный центр, Центральный депозитарий, Аграрная биржа.

"Каких-то новых инвестиций, безусловно, мы не предполагаем, и они не нужны. Мы предполагаем, что нужно навести порядок с тем, что уже у государства есть. И для того, чтобы оно не потеряло и выступило таким же участником с другими инвесторами в построении комплексного финансового и товарного рынка", – заявил глава НКЦБФР.

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