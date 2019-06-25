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 Минюст взыскал 7,3 миллиарда долгов по алиментам

С начала действия законов #ЧужихДетейНеБывает, то есть с 6 февраля 2018 года, взыскано 7,3 млрд грн алиментов в пользу 925 тыс. детей.

Об этом говорится в сообщнеии пресс-службы Минюста, передает БизнесЦензор.

По данным министерства, в том числе  с начала 2019 года года государственные исполнители взыскали почти 2,8 млрд грн в пользу детей, из них 873,6 млн грн взыскано благодаря применению установленных законодательством ограничений.

По словам министра юстиции Павла Петренко, государственные исполнители города Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов. Мужчина задолжал своему сыну 123 475 грн алиментов. Также подлежал взысканию штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тыс. грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тыс. грн.

В связи с этим государственные исполнители Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в городе Киев в городе Киеве описали имущество, которое находится в его собственности: самоходную парусную яхту 2015 года постройки. В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства направят на ликвидацию долгов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134177
 
 
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