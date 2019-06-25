 "Укрзализныця" направит средства от выпуска еврооблигаций на погашение кредита "Ощадбанка"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Ряд источников на рынке, знакомых с презентацией компании, сообщили, что привлеченные средства компания планирует использовать для погашения второй части бридж-кредита "Ощадбанка" и беспроцентного займа от ГП "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов-2016 в сентябре текущего года, а также на частичное погашение долгов в валюте. Кроме того, привлеченное финансирование может быть направлено на капинвестиции с финансированием оборотного капитала.

Согласно предоставленной источниками информации, общая процентная задолженность и займы "Укрзализныци" по состоянию на 31 декабря 2018 года подлежали погашению согласно следующему графику: $166,3 млн в первом квартале 2019 года; $93,3 млн – во втором квартале; $286 млн – в третьем квартале и $33,3 млн в четвертом квартале текущего года.

В 2020 году график выплат следующий: $90,7 млн в первом квартале; $37,9 млн – во втором квартале; $266,7 млн – в третьем квартале и $28 млн в четвертом квартале.

В 2021 году "Укрзализныця" согласно графику должна выплатить $121,4 млн, а в 2022 году – еще $18,4 млн.

Как сообщалось, "Укрзалиныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения три-пять лет. Мандаты на преведение роад-шоу украинский железнодорожный оператор выдал J.P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital. Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.

Позднее, в Dragon Capital уточнили, что на текущей неделе встречи с потенциальными инвесторами пройдут в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

Ранее "Укрзализныця" планировала выпустить новую серию еврооблигаций во втором-третьем квартале 2019 года для рефинансирования текущей задолженности по евробондам.

В марте "Укрзализныця" погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила очередной купонный доход по ним, а в мае - досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита "Ощадбанка".

Ранее "Укрзализныця" отчиталась о сокращении долгового портфеля с 34,2 млрд грн в декабре 2017 года до 30,8 млрд грн в августе 2018 года (на 9,94%).

В мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.

В апреле 2018 года "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность осуществления нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне объемом от 500 млн до 1 млрд грн на срок от трех до пяти до конца текущего года, а также уже получила согласование министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд грн.

В ноябре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта "Укрзализныци" в иностранной и национальной валютах (IDR) до "B-" с "CCC"/"RD", прогноз "стабильный".

В конце 2018 года набсовет "Укрзализныци" совместно с Министерством инфраструктуры и комитетом Верховной Рады по вопросам транспорта заявили о необходимости провести реструктуризацию долговых обязательств ПАО с целью увеличить количество заимствований, структурированных в национальной валюте.

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