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 Власти Киева увеличили стоимость ремонта станции метро "Святошин" на 80 миллионов

Власти Киева утвердили скорректированный проект "Капитальный ремонт станции "Святошин" Святошинско-Броварской линии метрополитена" общей сметной стоимостью 239,35 млн грн, увеличив ее на 79,83 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Киевской городской госадминистрации №1090 от 14 июня обнародовано на сайте КГГА.

В том числе сметная стоимость капремонта станции на 1 янврая 2019 года составляет 159,52 млн грн, как и было предусмотрено проектом изначально.

Согласно документу, на 1 января были выполнены работы по проекту на 110,07 млн грн.

Как сообщалось, КП "Киевский метрополитен" в январе 2018 года по результатам тендера заказало ПАО "Киевметрострой" капитальный ремонт станции "Святошин" за 153,69 млн грн, который должен был закончиться осенью. Позднее сроки выполнения работ были перенесены.

С 23 марта КП "Киевский метрополитен" закрыл на ремонт выход из станции метро "Святошин" к пригородным поездам, временно работает только восточный вестибюль станции метро "Святошин" в сторону ГП "Антонов". Сроки выполнения работ в компании не уточнили.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134163
 
 
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