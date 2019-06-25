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 ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" 60 млн евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июля.

В проекте отмечается, что такая поддержка ЕБРР в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска НАК, связанного с финансированием покупки газа у авторитетных международных трейдеров, не прибегая к суверенным гарантиям.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

Напомним, ЕБРР в октябре 2015 года открыл НАК кредитную линию в размере $300 млн для закупки газа на западной границе Украины. В течение этого срока "Нафтогаз" мог погашать и снова выбирать средства в пределах указанной суммы, чтобы профинансировать закупки газа из ЕС.

В январе 2018 года "Нафтогаз" погасил кредитную линию, полностью выполнив свои обязательства, после чего кредитная линия продлена не была.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134161
 
 
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