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 Зеленский назначил Богдана главой Офиса президента

Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав 25 июня соответствующий указ №436/2019.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины (указ №417/2019 от 20 июня).

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ №435/2019), другим указом (№434/2019) уволенный с поста главы администрации главы государства.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.

Указами №437/2019-450/2019 они уволены с должностей в администрации президента и назначены на те же должности в Офисе главы государства.

Зеленский также подписал указы об увольнении Руслана Стефанчука с должности своего советника – представителя президента в Верховной Раде (№451/2019) и назначении его представителем президента в парламенте (№452/2019).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134155
 
 
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