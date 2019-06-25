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 Компания-производитель средства для инъекций Botox продана за $63 миллиарда

Фармкомпания AbbVie Inc покупает производителя Botox Allergan Plc примерно за $63 млрд, получив контроль над главным на данный момент брендом в эстетической медицине.

Согласно условиям сделки, акционеры Allergan получат по 0,8660 акции AbbVie и $120,30 деньгами за каждую бумагу Allergan, что в сумме составит $188,24 за акцию Allergan и подразумевает 45% премию к цене акций на момент закрытия торгов в понедельник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как ожидается, сделка увеличит скорректированную прибыль на акцию объединенной компании на 10% за первый полный год после ее завершения.

Закрытие сделки ожидается в начале 2020 года.

Акции AbbVie упали на 10,5% до $70,50 на внебиржевых торгах вторника, в то время как бумаги Allergan выросли почти на 28,4%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134150
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКомпания-производитель средства для инъекций Botox продана за $63 миллиарда
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