 Украина уже собрала 1,6 миллиона тонн ранних зерновых с 5% площадей

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, намолочено:

озимой пшеницы - 496 тыс. тонн с площади 156 тыс. га, или 2% к прогнозу;

ячменя - 1,0 млн тонн с площади 324 тыс. га, или 13% к прогнозу;

гороха - 88 тыс. тонн с площади 42 тыс. га.

Кроме того, собрано 93 тыс. тонн озимого рапса с площади 52 тыс. га или 4% к прогнозу, при урожайности 18,0 ц га (в 2018 году - 17,4 ц/га).

Минагрополитики прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году до 70,8 млн тонн при валовой уборке зерна в 2018/19 маркетинговом году на уровне 70,1 млн тонн.

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