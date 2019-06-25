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 Аграрный рынок
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 Украина уже собрала 1,6 миллиона тонн ранних зерновых с 5% площадей

По состоянию на 25 июня аграрии в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях начали уборку ранних зерновых культур. Так, уже собрано 1,6 млн тонн (5%) зерна нового урожая с площади 522 тыс. га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

 В частности, намолочено:

  • озимой пшеницы - 496 тыс. тонн с площади 156 тыс. га, или 2% к прогнозу;
  • ячменя - 1,0 млн тонн с площади 324 тыс. га, или 13% к прогнозу;
  • гороха - 88 тыс. тонн с площади 42 тыс. га.

Кроме того, собрано 93 тыс. тонн озимого рапса с площади 52 тыс. га или 4% к прогнозу, при урожайности 18,0 ц га (в 2018 году - 17,4 ц/га).

Минагрополитики прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году до 70,8 млн тонн при валовой уборке зерна в 2018/19 маркетинговом году на уровне 70,1 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134149
 
 
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Ну и что-радоваться надо или плакать? Почему на первоклассных черноземах Украины,которые природа создавала миллионы лет хитрозадые "аграрии" выращивают ГМО - культуры (рапс,кукурузу,пшеницу,сою и пр ядодерьмо) технология возделывания которых подразумевает широкое использование глифосатов - раундапа и производных от него .В ст.13 Конституции Украины прямо указывается,что" Власність(на землю) не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству." У нас экологически чистые продукты повсеместно вытесняются ГМО-дерьмом. Земля становится мертвой навсегда,стоки с этих полей травят водные источники,гибнет рыба,раки,вся водная живность.ВОЗ признала раундап химическим канцерогеном,вызывающим раковые заболевания и мутации ДНК..Калифорнийский суд присудил супружеской паре из Калифорнии 74-летней Альберте Пиллоид и ее 76-летнему мужу Альбо(использующие раундап для уничтожения травы и заболевших от этого раком) миллиардные компенсации от "Монсанто,разработчика и производителя раундапа.".В зоне риска все потребители продукции,выращенной на таких полях. Т.е мы все. Отравленную раундапом воду пьют все 100% жителей Украины,в т.ч те кто "в теме" - хитрозадые обладатели 200 метровых скважин с фильтрами,через которые раундап проходит как нож сквозь масло.Вопрос времени,когда отравленная вода с полей достигнет и отравит эти глубинные водоносные слои. В США 50 штатов и округов уже отказались от этой отравы,почему мы пляшем на граблях и не учитываем мировой опыт?
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокУкраина уже собрала 1,6 миллиона тонн ранних зерновых с 5% площадей
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