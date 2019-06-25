 Госгеонедр объявила четвертый аукцион на разработку нефтегазовых месторождений

Об этом сообщил глава Госгеонедр Олег Кирилюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу ведомства.

На этот аукцион будут выставлены три лота: Яворовская площадь (Львовская область), Таталивская площадь (Черновицкая обл.) и Приазовское газовое месторождение (Запорожская обл.).

Суммарная стартовая стоимость трех специальных разрешений на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку – более 55 млн грн. В частности, стартовая цена Яворивской площади – 6,5 млн грн, Таталивской площади – 26,15 млн грн, Приазовского газового месторождения – 22,66 млн грн.

По словам Кирилюка, привлекательным лотом считается Приазовский участок в Запорожской области, где глубина залегания ресурса газа достаточно доступна для добычи.

Как сообщалось, в ходе третьего нефтегазового аукциона 18 июня государственное АО "Укргаздобыча" выиграло все семь лотов по продаже специальных разрешений на пользование участками.

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