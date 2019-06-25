 "Богдан Моторс" поставил Киеву первые два из 55 троллейбусов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Киев 25 июня получил первые два троллейбуса, остальные "Богдан Моторс" рассчитывает поставить в оговоренный срок.

Полностью низкопольные троллейбусы оборудуются кондиционером кабины водителя и двумя – салона, системой видеонаблюдения, имеют автономный ход до 1 км. Общая пассажировместимость – 170 человек, в том числе 50 мест для сидения.

Все машины оснащаются асинхронными двигателями харьковского "Электротяжмаша".

Как сообщалось, в январе текущего года луцкий завод АК "Богдан Моторс" победил в тендере "Киевпастранса", предложив 55 особо больших троллейбусов за 603,9 млн грн (с НДС) при ожидаемой сумме закупки 610,907 млн грн.

В компании напоминают, что в Киеве уже эксплуатируются более 200 троллейбусов "Богдан".

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей – корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

В 2018 году ее чистый доход вырос в 2,3 раза к 2017 году – до 974,71 млн грн, чистая прибыль составила 25,8 млн грн против 957,2 млн грн убытка годом ранее.

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