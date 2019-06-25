 Малый и средний бизнес в Украине обеспечивает 55% ВВП, – Минэкономразвития

Об этом на первом национальном бизнес-форуме Industry4Ukraine заявил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли Денис Шемякин, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"У нас 55% вклад малого и среднего бизнеса в ВВП. Но если посмотреть в другом измерении, то крупные и средние предприятия в Украине – это 73% ВВП, то есть микро- и малые предприятия в Украине – это лишь 16% ВВП. В Европе – в два раза больше", – сказал Шемякин.

По словам Шемякина, что касается количественной составляющей, то в Украине чуть больше предприятий, чем в Европе, но в то же время эффективность в 10 раз ниже. По мнению Шемякина, сейчас Министерству экономического развития необходимо сфокусироваться именно на малых и микропредприятиях и в первую очередь улучшить бизнес-климат, чтобы сделать нашу продукцию более конкурентоспособной.

"Для этого нужно: первое – создание условий для бизнес-климата, это прежде всего легкость ведения бизнеса. Мы считаем, что технически это легко – подняться в рейтинге Doing Виѕіпеѕѕ. Но это не является универсальным рецептом, так как показатель измеряется по Киеву по некоторым предприятиям. А нужно говорить о том, как сделать легким открытия, например, производственной линии, что для этого нужно, мы это упрощение имеем в виду, а не о том, как зарегистрировать ФЛП", – отметил представитель министерства.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

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