 Kyiv Boryspil Express с начала курсирования перевез 400 тысяч пассажиров, – Кравцов

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

"Kyiv Boryspil Express – это, без сомнения, пример успешного проекта, который с каждым месяцем становится все популярнее и который нужен столице. Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть более 50 тыс. пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла и уже в течение мая он перевез около 100 тыс. В планах – дальнейшее развитие этого проекта", – отметил Кравцов.

Так, с 10 мая 2019 года на указанном маршруте "Укрзализныця" начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами. Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26), №834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38); №842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

Также сейчас продолжается строительство платформы для Kyiv Boryspil Express станции Выдубичи. Указанная остановка будет интегрирована с автовокзалом и будет иметь выход к метро. Работы планируется закончить до конца 2019 года.

Экспресс Kyiv Boryspil Express соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку на вокзале Дарница.

Курсирование поездов в регулярном режиме началось 30 ноября 2018 года. Цена взрослого билета составляет 80 грн. С расписанием движения Kyiv Boryspil Express можно ознакомиться здесь.

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