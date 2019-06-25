 Нацкомиссия установила "зеленый тариф" для электростанций Пасенюка и партнеров

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла во вторник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тариф установлен также для станции ООО "Ник Стар" мощностью 10,05 МВт и станции ООО "Ник Стар Грин" мощностью 7,5 МВт в Николаевской области.

Срок действия установленных тарифов – до 1 января 2030 года.

Комиссия установила тариф и для станции ООО "Энерджи Рей" мощностью 5,25 МВт в Днепропетровской области. Конечным бенефициаром компании является Владимир Кошель.

НКРЭКУ также установила тариф для станции ООО "Днепр Энерго" мощностью 9,36 МВт в Днепропетровской области, владельцем которого является Олег Гезь, которому ранее принадлежало 16% в ООО "Алло Солар".

Получила тариф и станция ООО "Хутирэнергоинвест" мощностью 5,57 МВт (Ивано-Франковская обл.). Его собственниками являются Василий Кавлак, Екатерина Шарабуряк и Кристина Близнюк.

По данным госреестра, "Ник Солар", "Ник Санстар 2", "Ник Стар Грин" и "Ник Стар" владеет кипрская компания Nicken Holdings Ltd., которая до 2019 года принадлежала учредителям инвесткомпании ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Американская VR Capital Group ранее выкупила у ICU 50% Nicken Holdings Ltd., которая владеет 11 украинскими проектными компаниями, возводящими электростанции в Николаевской области суммарной мощностью около 127 МВт.

VR Capital совместно с ICU также построили СЭС на 64 МВт под Каменец-Подольским и завершают проект СЭС на 35 МВт в Херсонской области.

Главе VR Capital Group Ричарду Дейтцу через кипрскую Wiltan Enterprises Limited принадлежат также ООО "Санвин 12" и "Санвин 14", которые в 2019 году ввели СЭС на 15,6 МВт и 13 МВт в Кировоградской области.

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