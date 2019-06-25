[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.04 29.46
 Энергетика
  188  0
Все про:Пасенюк (36) НКРЭКУ (662) альтернативная энергетика (351) ICU (57) Зеленый тариф (39) солнечная энергетика (123)

 Нацкомиссия установила "зеленый тариф" для электростанций Пасенюка и партнеров

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф на уровне 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для станций ООО "Ник Солар" мощностью 12,49 МВт и ООО "Ник Санстар 2" мощностью 12,1 МВт, расположенных в Николаевской области.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла во вторник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тариф установлен также для станции ООО "Ник Стар" мощностью 10,05 МВт и станции ООО "Ник Стар Грин" мощностью 7,5 МВт в Николаевской области.

Срок действия установленных тарифов – до 1 января 2030 года.

Комиссия установила тариф и для станции ООО "Энерджи Рей" мощностью 5,25 МВт в Днепропетровской области. Конечным бенефициаром компании является Владимир Кошель.

НКРЭКУ также установила тариф для станции ООО "Днепр Энерго" мощностью 9,36 МВт в Днепропетровской области, владельцем которого является Олег Гезь, которому ранее принадлежало 16% в ООО "Алло Солар".

Получила тариф и станция ООО "Хутирэнергоинвест" мощностью 5,57 МВт (Ивано-Франковская обл.). Его собственниками являются Василий Кавлак, Екатерина Шарабуряк и Кристина Близнюк.

По данным госреестра, "Ник Солар", "Ник Санстар 2", "Ник Стар Грин" и "Ник Стар" владеет кипрская компания Nicken Holdings Ltd., которая до 2019 года принадлежала учредителям инвесткомпании ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Американская VR Capital Group ранее выкупила у ICU 50% Nicken Holdings Ltd., которая владеет 11 украинскими проектными компаниями, возводящими электростанции в Николаевской области суммарной мощностью около 127 МВт.

VR Capital совместно с ICU также построили СЭС на 64 МВт под Каменец-Подольским и завершают проект СЭС на 35 МВт в Херсонской области.

Главе VR Capital Group Ричарду Дейтцу через кипрскую Wiltan Enterprises Limited принадлежат также ООО "Санвин 12" и "Санвин 14", которые в 2019 году ввели СЭС на 15,6 МВт и 13 МВт в Кировоградской области.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134118
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаНацкомиссия установила "зеленый тариф" для электростанций Пасенюка и партнеров
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Грузия Донбасс Зеленский НБУ НКРЭКУ Операция Объединенных сил ПАСЕ Россия США
 
 
 
 
 
 вверх