 Глава Нацбанка отрицает начало переговоров с МВФ по новый программе

Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет, мы не начали консультации относительно новой программы... В целом, думаю, консультации по новой программе, так, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства", – сказал глава Нацбанка.

По словам Смолия, в настоящее время НБУ находится "в постоянной работе" с МВФ.

Как сообщалось, министр финансов Оксана Маркарова накануне заявила, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года. При этом украинский министр не уточнила, о каких суммах идет речь.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом до завершения текущей программы stand by.

В свою очередь официальные представители МВФ ранее заявляли, что Фонд продолжит ожидать завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая, без принятия решений о выделении очередного транша по действующей программе. В ходе визита миссии президент Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах в парламент.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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