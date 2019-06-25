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 Коррупция
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Все про:Австрия (110) США (2217) Фирташ (359)

 Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США (обновлено)

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, заявил судья на заседании 25 июня в Вене.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Как отмечает издание, теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение. 

Фирташ и его адвокаты не комментировали решение суда и покинули заседание.

На открытых слушаниях присутствовали, в частности, народные депутаты Сергей Левочкин и Михаил Папиев, экс-глава правления Родовид-банка Денис Горбуненко, экс-глава "Укргаз-Энерго" Игорь Воронин, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, его могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134105
 
   
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 Топ комментарии
 
еще бы Каломойского с США пригласить на кофе.. лет так на 25 в одиночной камере..
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Новость прошла вчера по интернету, что Бенина фирма распродаёт объекты недвижимости в США, которые они наскупали на выведенные из Приватбанка деньги (есть в сети фотки всех тех небоскрёбов). Видать реально опасается аресты и последующего взыскания своих активов либо в результате уголовного преследования в США, либо из-за тяжб с НБУ и Приватбанком . . .
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Зєбіли, нова мулька: Пороха прокотили на виборах - і австрійський суд нарешті дозволив екстрадицію Фірташа до ЮС! Раніше підступний барига-корупціонер всіляко тиснув на незайману австрійську юстицію, аби врятувати свого посіпаку. Прогресивний Зє - виправив ситуацію! Перемога!! )))))
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диви який Зе, і в Австрію не їздив, а справився.
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еще бы Каломойского с США пригласить на кофе.. лет так на 25 в одиночной камере..
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Коломоя в ФБР заедет ещё быстрее - и 5 лет ждать не надо будет!
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Петра видасть замість Коломойськог, не сумуй
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Новость прошла вчера по интернету, что Бенина фирма распродаёт объекты недвижимости в США, которые они наскупали на выведенные из Приватбанка деньги (есть в сети фотки всех тех небоскрёбов). Видать реально опасается аресты и последующего взыскания своих активов либо в результате уголовного преследования в США, либо из-за тяжб с НБУ и Приватбанком . . .
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Если Фирташа посадят в тюрьму в США, то кто нам президентов назначать будет?
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Ще треба підпис міністра юстиції Австрії ... Ймовірно буде задіяна московська агентура вплив якої в Австрії беззаперечний і цього підписа міністр не поставить.
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диви який Зе, і в Австрію не їздив, а справився.
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жизнь налаживается, а то с утра вооще...))
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А в Украине Фирташ белый и пушистый...
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Правда ему не заканало вовремя слинять в Израиль как Коломойский. Так бы уже вернулся в Украину, где самые чесные суды мира оправдали бы его раз 100 и ещё депутатом ВР бы заделался.
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Не зовсім білий: держава відібрала у Фірташа родовища ільмениту (основа титанового виробництва), збанкрутіли його банки, відібрали ЗТМК (Запоріжжя), відсудили кілька обєктів нерухомості (офісні центри та ін), відсудили 3 млрд. м3 газу, стягнули близько 3 млрд штрафів і інші дрібнички.
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Цікаво, що захисником у Фірташа виступає Марта Бош, яка була прокурором обвинувачення у справі Лазоренка (тимошенко). Тепер вирішила трохи заробити на старість. А зебіли кричали, що візьмуть її на прокурора в Україну.
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Судя по ночным событиям в ПАСЕ, министр юстиции будет долго подписывать документ на экстрадицию.
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Поторопитесь! Эта ********** ползет по спискам ОппоЖоппы в Парламент! Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США - Цензор.НЕТ 3446
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горячі мексиканці і афроамериканці заждалися вора шидка
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вот,это удар ниже пояса)))
неужели и беню запросят?)
да,это зебеням тонкий намёк)
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Раньше цензор был хорош тем,что в отличии от других ресурсов,под каждой статьей были вполне себе достойные, ИНФОРМАТИВНЫЕ, коментарии. Можно было узнать побольше информации от людей,которые в теме разбирались, было больше анализа и т. д. Сейсас, площадка для коментариев превратилась, отчасти во ВК отчасти в однокласники и в шоу Соловьева и Скабеевой по уровню дискуссии. Участники сходят пеной, обзывают себя и всех вокруг, изрыгают гной и фекалии. из всех щелей льетсятолько истерика и оскорбления. Я не знаю что это троли, или общество настольо деградировало. Если троли почему их не банят. А если это уровень участников дискуссии, то я в замешательстве... Ибо либо сильно изменилась аудитория цензора, либо случилась феноменальная, не поддающаяся логике деградация. Засим откланяють.
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пакіздує ммразіна на кічу на 50 рочків до нігга,там йому прочистять пряму кишку!
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А гоп команда фирташа это прям пи….ц, надо же бить долбой..м запросить льовочкина, воронина, папиева…. еще бы кучму и чикатила))) это же не печерский суд радиона Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США - Цензор.НЕТ 3291 Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США - Цензор.НЕТ 3291 Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США - Цензор.НЕТ 3291
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Добре Фірташу... Навіть він полетить в США, а я ні....)))))
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияСуд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США (обновлено)
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