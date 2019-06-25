 Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США (обновлено)

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Как отмечает издание, теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

Фирташ и его адвокаты не комментировали решение суда и покинули заседание.

На открытых слушаниях присутствовали, в частности, народные депутаты Сергей Левочкин и Михаил Папиев, экс-глава правления Родовид-банка Денис Горбуненко, экс-глава "Укргаз-Энерго" Игорь Воронин, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, его могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.