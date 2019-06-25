 "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда ко Дню Конституции

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.

Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сочетании Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

"Укрзализныця" сообщает, что для пассажиров также доступны билеты на дополнительные летние поезда, курсирующие из крупных городов в самых популярных мест отдыха.

В частности, к услугам пассажиров поезда: № 212/211 Новоалексеевка - Харьков, № 215/216 Покровск - Новоалексеевка, № 263/63/264 Харьков - Киев - Одесса, № 114/118 Черновцы - Геническ, № 168/167 Львов - Одесса , № 170/169 Львов - Одесса, № 243/244 Ивано Франковск - Бердянск, № 292/294 Ковель - Киев - Одесса и другие.