[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.04 29.46
 Финансы, Коррупция
  6871  89
Все про:банки (3310) Зеленский (110) Фонд гарантирования вкладов (812) Богдан Андрей (4)

 Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы. ВИДЕО

К обнаруженной Фондом гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году кредитной афере с участием офшорной компании, по которой было открыто уголовное производство, причастен глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, кредитная афера заключалась в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за полученный кредит в банке "Финансы и кредит", передает БизнесЦензор.

Согласно материалам дела, маслосыркомбинат получил кредит еще в 2007 году. В 2009 году, когда кредит уже должен был быть погашен, долг комбината перед банком составил около 150 млн грн. Когда же банк обратился за взысканием залога по кредиту, офшорная фирма Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киевской области. По одному иску офшорка требовала вернуть ей более 52 млн грн, которые якобы одолжила комбинату ранее. Во втором иске фирма требовала еще более 150 млн грн, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока".

Офшорная компания утверждала, что получила право требования на эти средства от других тоже офшорных компаний. Маслосирокомбинат официально признал свой долг. И в один день в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска Idelberg resources Ink. В материалах уголовного производства, открытого уже в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной.

Как установил Фонд гарантирования вкладов после падения банка "Финансы и кредит", параллельно маслосыркомбинат инициировал собственное банкротство, тем самым выводя имущество из ипотеки банка. После этого, имущество комбината продали чуть более чем за 10 млн гривен (цена втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая по состоянию на 1 июля 2009 года составила 31,71 млн грн). По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи указали, что должностные лица ПАО "Светловодский маслосыркомбинат" действовали по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Idelberg resources Ink.".

При этом журналисты Bihus.Info получили подтверждение связи Андрея Богдана с виргинской офшоркой Idelberg resources Ink., в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

Андрей Богдан напрямую засветился в этой компании чуть позже – в 2014 году. Доверенности на представительство "Айдельберг ресорсис" Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.

В схеме вывода денег из банка засветились и другие коллеги Андрея Богдана. Так, членом правления "Светловодский маслосыркомбинат" в свое время был Александр Коваленко. Этот же человек по доверенности, выданной в апреле этого года лично Андреем Богданом, распоряжается землей главы АП под Киевом – в селе Забуянье. Богдан подтвердил знакомство с Коваленко.

Еще один коллега Богдана, Роман Бабий, в схеме вывода кредитного долга перед банком "Финансы и кридет" через офшор представлял в судах сам "Светловодский маслосыркомбинат". В реестре адвокатов Бабий зарегистрирован в офисе компании "Пукшин и партнеры". Это компания Игоря Пукшина, бизнес-партнера Андрея Богдана. Более того, Богдан работал и даже руководил в свое время этой компанией. Сейчас Бабий – №48 в списке президентской партии "Слуга народа" в Верховную Раду.

Коллега Бабий и Богдана, которая в реестре адвокатов также зарегистрирована в офисе "Пукшин и партнеры", Зоя Касперчик, в 2015 году подавала от имени офшорной компании Idelberg resources Ink. кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд.

Людей, которые в деле должны быть оппонентами – представителя предприятия-должника и представительницу офшорки кредитора – связывает не только общий адрес юридической практики, но и бизнес. В фирме "Гельд-Энергия" Касперчик одна из совладельцев, а Бабий – руководитель.

Сам Богдан ответил, что не помнит компании Idelberg resources, но не исключает, что мог представлять ее по доверенности от Александра Баулина.

Подобную схему журналисты нашли в истории, где фигурирует банк "Надра". В 2008 году банк, акционерами которого тогда были братья Сегаль – Илья и Вадим – выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит на $25 млн под залог завода по переработке сои.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу. После этого уже банк Фирташа потребовали вернуть долг, но компания "Каховка Пром-Агро" начала процедуру банкрутсва, а "Надра" через суд получил залог – то есть завод. И продал его родственным структурам. В конце концов завод оказался в собственности "Мисто банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

Уже 2015 году, когда "Надра" начали ликвидировать, а представители Фонда гарантирования вкладов вошли в управление, кипрская офшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед" заявила, что занимала владельцам завода по переработке сои деньги – более 125 млн грн – и потребовала их вернуть. Суд встал на сторону офшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу – фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро". Так "Надра" в лице Фонда гарантирования вкладов остался и без возвращенного кредита, и без залога, то есть завода.

Параллельно в суде кипрская фирма показала утвержденный план возврата долгов. Фонд гарантирования вкладов – фактически вкладчики банка "Надра" – по этому плану могут получить уже не 305 млн грн, а только 45 млн грн.

"Господин Сегаль – владелец этого завода – гражданин Америки – должен его получить обратно. Это новый, так сказать, тест для судебной системы Украины ", – так в 2018 году комментировал эту историю Андрей Богдан для программы "Секретные материалы" на 1+1.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представляет тот же Роман Бабий - адвокат из офиса "Покушение и партнеры" и №48 в списке партии "Слуга народа".

Более того, в 2015 год одним из снователей "Вездикс Инвестментс Лимитет" стала та же виргинская фирма Idelberg resources, интересы которой по доверенности представлял Богдан.

О заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. По данным Bihus.Info, с октября 18 года по апрель 19 года он приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила: Богдан приходит по своим адвокатским делам. Часть визитов касалась "Приватбанка", другая часть по еще одному предприятию.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134094
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Писец! Какие твари пришли во власть!
 показать весь комментарий
 
Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что за чушь, что закон касается только заводов Коломойского, у например Ахметова их намного больше.
 показать весь комментарий
 
 
Есть такая странная вещь - энергоемкость производства. Так вот у ферросплавных и алюминиевых заводиков Бени она в сотни и тысячи раз выше, чем у Ахметкиных металолетейных. Особенно у ферросплавных. А для Ахметки скорее важен кокс.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если порохоботы визжат як свиньи,значит Зе все верно делает. Сроевые ищите бабки в панамских офшорах и липецких подворотнях шоколадного хряка.
 показать весь комментарий
 
Да тяжелый случай, клиника. Рефлекс Павлова, как у Шарика. Медицина в твоем случае уже бессильна. Ты хоть само поняло, Шариков, что пролаяло? Даю ключевые слова - Зеля, Беня, зебил. А ну Шариков, рефлекс покажи еще разок.
 показать весь комментарий
 
 
Вот ты как раз и визжишь, как свинья.
 показать весь комментарий
 
https://informator.news/zelens-kyy-ne-pryikhav-zakhyshchaty-ukrainu-v-parye-cherez-reiestratsiiu-torhovykh-marok/

Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом".
...як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news". Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.

Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
 показать весь комментарий
 
 
УГУ, ИМЕННО ЗЕ САМОЛИЧНО РЕГИСТРИРОВАЛ Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы - Цензор.НЕТ 7830
 показать весь комментарий
 
 
Звісно ви праві. Він нічого сам робити не вміє. Крім хєрячить по роялям.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то согласно конституции - внешняя политика - это одна из непосредственных обязанностей президента. Это Зеля должен был сам организовать встречу с нашей делегацией для оказания им всесторонней помощи, послать с ними свое доверенное лицо. Правдами и неправдами оказывать им любую возможную помощь. Все его пиар ходы и слоганы хороши и имеют смысл, только тогда, когда он выполняет свои непосредственные обязанности, возложенные согласно конституции. После Германии с Францией - это его третий большой про*б во внешней политике за один месяц.
 показать весь комментарий
 
ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ ЭТО ПИШЕШЬ? У ПРЕЗИДЕНТА И ПАРТИИ ЕСТЬ ФЕЙСБУК - ТУДА И НАПРАВЛЯЙ СВОИ УСИЛИЯ. ЕСЛИ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТО ВАЖНО НА ДЕЛЕ, А НЕ НА СЛОВАХ.
 показать весь комментарий
 
Делами, как раз должен заниматься сейчас Зеля, а не с шаурмой, гантельками и дважды отмененной формой пиариться. Время сейчас как раз такое, "горячее" на фронте внешней политики. И работа у него, согласно конституции, как раз такая. Должен был, как никогда, помогать нашим в ПАРЕ. И если надо, даже самому поехать на сессию и вести работу в кулуарах. А не дома в окопах сидеть и к выборам партии готовиться. Если, конечно, для него страна дороже.
 показать весь комментарий
 
ЕЩЕ РАЗ ПРОЧИТАЙ МОЕ СООБЩЕНИЕ. ВНИМАТЕЛЬНО.
КАНАЛЫ СВЯЗИ УКАЗАНЫ ВЫШЕ.
 показать весь комментарий
 
Так вы вроде тоже не там, а на Цензоре сейчас сидите и Зелю САМОЛИЧНО защищаете. Вот для вас и вам подобных это популярно написано. Мозг вам в помощь. И отключите Caps, это признак безкультурья.
 показать весь комментарий
 
Климкин сказал, что ситуация в ПАСЕ просматривалась уже давно и особо ничего сделать и нельзя было. А какие у тебя проблемы с Германией и Францией? Ничего там особо не случилось - визиты как визиты. Эти сгущения красок от порохоботиков забодали уже.
 показать весь комментарий
 
 
Сгущения красок, так навскидку:

Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени.
Баканов - "торговый ревизор", сосед, друг детства и бизнес спартнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра Лавриновича, еше одного юриста Яныка.
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.

Дальше продолжать?
 показать весь комментарий
 
И что? Это ж не высотомеры с Засрахи завозить....
 показать весь комментарий
 
 
"Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы." - "Но за тобой тащился длинный хвост - длиннющий хвост твоих коротких связей."
 показать весь комментарий
 
 
Вы порохоботы,настолько глупы,что не можете понять очевидное. Где написано,что богдан что то выводил в офшоры,или что то махлевал? Он юрист и представлял чьи то интересы за вознаграждение. С таким же успехом нужно давать срока адвокатам. Они же защищают преступников. А вас соевых говноботов наверное жаба давит,что у богдана гонорары большие,а у вас какие-то копейки за каждый высер.))))) Вот и стараетесь высрать побольше ))))
 показать весь комментарий
 
 
Все гораздо проще... Ты просто дебил, и все кто задает вопросы, пытается что либо узнать, выяснить или получить информацию для тебя порохобот. Но ты дебил и доволен тем знанием что у тебя есть- некоей верой в нечто... Но ты же доволен и радостно строчишь не свое мнение а расхожие штампы таких же дебилов как и сам.
 показать весь комментарий
 
 
Махинации были в 2009 году. Богдан появился на горизонте в 2014. Это ж надо было так притянуть за уши. Какие тут ещё вопросы задавать? Разве что: Каково *** тут вообще про это пишут?
 показать весь комментарий
 
Вполне возможно. Я например, за махинациями не слежу. По мере возможности и попутно разузнаю. Но писал то я сейчас о другом...
 показать весь комментарий
 
Да, в общем-то, в статье написано. Главное внимательно читать это бред. Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы - Цензор.НЕТ 7982
 показать весь комментарий
 
Вот теперь он по старому опыту будет выводить все больше и больше ваших денег из Украины.
 показать весь комментарий
 
так це тільки початок несподіваних відкриттів
 показать весь комментарий
 
 
уже включили .амномёты, тока Петра не трожьте - онн наш
 показать весь комментарий
 
 
Та забудь ты уже этого петю. Не успокоишься никак..
 показать весь комментарий
 
 
зелибобы хотят забывать в тюрьме)))) вот это открытие ) шаурму вам будем присылать 73-х процентную)
 показать весь комментарий
 
Угу, после того, как он отсидит лет 10, начнем забывать.
 показать весь комментарий
 
Поэтому его Зеля и не тронет. Ворон ворону глаз не выклюет. Да вот только Каламойша куда по хлеще ***** клопом оказался...
 показать весь комментарий
 
Писец! Какие твари пришли во власть!
 показать весь комментарий
 
 
Какие? Вроде как такие же, как и до этого. Такие же, как и 20 лет до этого.
 показать весь комментарий
 
 
І нехай хоч один прихильних термоса скаже, що Бігус бреше.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, довести не можеш? А я тобі доведу, ким є ти. Завжди кремлівські тролі намагаються звинуватити опонента у тому, що він є або кацапом, або кремлеботом. Що відбувається далі? Необізнані люди починають виправдовуватись, доводити свою непричетність до лахтинського кодла. Що на виході? Суть розмови втрачена, а замість того, щоб розкладати на атоми злодія Богдана ми будемо кидатись фекаліями. Зі мною ьаке не проходить, так що нехай хоч один прихильник термоса скаже, що Бігус бреше)
 показать весь комментарий
 
Иди домой, водки нет (с) Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы - Цензор.НЕТ 3287 И "термос" не забудь.
 показать весь комментарий
 
Ви там, на расії, всі такі тупі, чи ти особливий?
З.І.: "термос" не забув?
 показать весь комментарий
 
ось чому я вперше з 2006 року не голосував ні за тягнибока і не буду голосувати за свободу, бо де білецький, де!?!?!?
 показать весь комментарий
 
 
Да «слуги народа» не простые ребята)))
 показать весь комментарий
 
 
Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
 показать весь комментарий
 
 
Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
 показать весь комментарий
 
 
На *********** трещины - землетрясения . То козаки на Хортице в могилах крутятся.Вони й гадки не мали, що можна жидка за гетьмана обрати!
 показать весь комментарий
 
Фейк про Вальцмана вже давно розвінчаний, так само як і фейк з Лолітою)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Panama Papers об оффшорах Порошенко.
Странно, что админ удаляет, в то время как весь мир об этом пишет!
 показать весь комментарий
 
Весь мир не пишет - не *****! Пишет только этот немецкий придурок.
 показать весь комментарий
 
 
Иметь партию слуга народа , наверное наивысшее унижение для того народа в тором такая партия существует ...
 показать весь комментарий
 
 
А куда нацжены подевались? Куда пропало благородное негодование и пикетирование всего плоть до туалета!? АУ!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи, українцям чудово відомо, що переважна більшість із вас - латентні гомосексуалісти обох статей. Це одна з причин, чому ви так ********** гейські жарти - і взагалі, гумор на рівні сідниць ))
 показать весь комментарий
 
 
История с проектом "слуга Народа" напоминает историю со взлетом и падением партии ВО "Свобода". В 2011-2012 годах, перед Революцией Достоинства, очень много людей пришло в партию и заявили о своей поддержке курса партии. Но верхушка ВО "Свобода" - банда негодяев-отморозков во главе с Тягнисраком, расрутившись за деньги криминального авторитета Вовы "Морды" тупо насрала на простых граждан - членов партии. Получив доступ к админресурсу через Кривицкого (уголовника Пупса) тупо пилили бабло с членами партии Регионов. На камеру дрались с ними, а после ржали и обнимались.
Суть: внизу, рядовые члены партии, простые, нормальные люди искренне верящие в идеалы своей партии. Вверху - партийная верхушка, ублюдки и циничные отморозки.


 показать весь комментарий
 
 
Отож я й дивуюся: ліворуч і праворуч - той самий Кошулинський: простий, нормальний, щиро вірячий в ідеали власної партії цинічний відморозок з партійної верхівки; навіть краватку не змінив ))
 показать весь комментарий
 
 
Речь идет о партийной структуре и разнице между простыми людьми - членами партии и верхушкой. Что в ВО "Свобода", что в "Слуге Народа" - обычные граждане, рядовые партийцы и верхушка - два разных измерения. Вот эти Богданы, Разумковы "утопят" Вазелина в своем дерьме, как когда-то Тягнисрак и Кривицкий "утопили" ВО "Свообда".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
утопят... пэпастый до сих пор не *утопился за оффшоры во время войны! Почему соевые об этом молчат!!!
 показать весь комментарий
 
Кацапчику, напиши ще раз про "офшори", бо тебе якось не помітно в спамі
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
читай внизу и вверху.
Спам не способен аннулировать факт, ольгинец!
 показать весь комментарий
 
Саме тому, що я українець, а ти ольгінська кацапохрюшка, я маю можливість тебе відправляти в спам
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
нет, ты сама ольгинская свиня.
 показать весь комментарий
 
Ты, козломордый винторог, уже задрал. Иди в сраку.
 показать весь комментарий
 
префабула о сое как психопатах соответствует твоему уровню на 149%.
 показать весь комментарий
 
Взагалі-то цілком згоден - але з Кошулинським ви трохи схибили )
До речі, фігура справді неординарна.
 показать весь комментарий
 
Когда выбираете, не надо никому кричать "УРА", а потом разочаровываться. На вершину власти никогда не лезут совсем простые и совсем случайные люди. У ВСЕХ (!!!) у них есть скелеты в шкафу, поэтому, когда идут выборы, надо методично и без эмоций эти скелеты у ВСЕХ кандидатов вытряхнуть, изучить, обсудить и выбрать того, у которого их меньше (!!!), при условии хотя бы минимальной приемлемости его программы и хотя бы минимального наличия либо команды, либо собственных мозгов.

А то те за "Пороха" - Ура, те за "Юлю" - Ура, те за "Зелю" - Ура - и всё исключительно на эмоциях и телекартинке (либо на негативе к действующей власти - назло бабушке отморожу уши) . . .
Дети малые, честное слово.
 показать весь комментарий
 
 
100%. Судити треба по справах, результати яких можна перевірити самостійно, без допомоги телевізора. Саме тому порохоботи робили обґрунтований вибір (асоціація, безвіз, томос і ********** лють не потребують додаткових підтверджень), а зєлекторат було розведено по-чєчетовськи.
 показать весь комментарий
 
 
В тексті згадується соя ("... кипрская офшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед" заявила, что занимала владельцам завода по переработке сои деньги - более 125 млн грн - и потребовала их вернуть. ").

Не інакше, без соєвого бариги не обійшлося - га, зєбіли?
 показать весь комментарий
 
 
Так можно договориться, что адвокат Чикатило помогал ему убивать людей.
 показать весь комментарий
 
 
да проблемы то нет на самом деле.
пусть Богдан опровергнет это мотивируя неопровержимыми доказательствами или пусть сядет в тюрьму вместе с тем, кто его прикрывает.
ничего сложного.
 показать весь комментарий
 
конечно нет проблем. Доказывать нужно не Богдану, а писаке который это написал.
 показать весь комментарий
 
Жду-не дождуся выпуска новостей по 1+1 - вот это наверняка будет бомба!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пэтины оффшоры не стали бомбой...ргга.
 показать весь комментарий
 
Да плевать
Пока эта информация не будет крутиться по рейтинговым топ-каналам, зомби будет ходить и повторять как овцы: зе! зе!
А эту информацию никто не покажет на топ каналах, потому что они все принадлежат олигархам, которые сделали свою марионетку президентом.
Единственный способ растормозить зомби - дать всю полноту власти зекоманде.
Через год правления зекоманды зомби начнет ненавидеть клоуна и опять появится тренд антицензуры, и тогда снова в моде будут низкорейтинговые каналы, которые находятся в оппозиции к власти
 показать весь комментарий
 
 
Вранье! Это был Порошенко, просто он переоделся в Самого честного человека страны, самого умного, великого главы Администрации Святого Президента!!!!

(пссс где можно получить денег за такой комент????)
 показать весь комментарий
 
У меня создается впечатление, что Бигус-инфо - суто мертвечуковский проект. Обратите внимание- "разоблачают" ВСЕХ, а пукинского кума не трогают!
 показать весь комментарий
 
 
богдан, удивили
да зеля такой же соучастник...
 показать весь комментарий
 
Не понял.
Бигус утверждает, что Богдан есть преступник?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыГлава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы. ВИДЕО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Грузия Донбасс Зеленский НБУ НКРЭКУ Операция Объединенных сил ПАСЕ Россия США
 
 
 
 
 
 вверх