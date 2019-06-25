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 Коррупция
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Все про:Австрия (110) Фирташ (359) экстрадиция (24)

 В Австрии началось заседание суда по экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии 25 июня начал заседание, на котором решит вопрос экстрадиции в США олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.

На суд прибыл народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, он "приехал поддержать друга".

Также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев, который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА. "Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.

Фирташ перед заседанием суда не стал комментировать свое дело.

В конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, его могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134079
 
 
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и портнова в придачу пусть заберут... украина будет аплодировать.
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Суд Австрии дозволив екстрадицию фирташа в США.
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияВ Австрии началось заседание суда по экстрадиции Фирташа в США
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