 В Австрии началось заседание суда по экстрадиции Фирташа в США

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.

На суд прибыл народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, он "приехал поддержать друга".

Также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев, который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА. "Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.

Фирташ перед заседанием суда не стал комментировать свое дело.

В конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, его могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.