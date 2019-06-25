 Нацбанк выводит из обращения мелкие монеты и вводит купюру в 1000 гривен

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Также НБУ сообщает, что с 25 октября 2019 вводит в обращение банкноту нового номинала - 1000 гривен. Кроме этого, Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 грн.

"Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года", - сообщает НБУ

"Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством", - говорится в сообщении Нацбанка.

После завершения процесса изъятия мелких монет и введение в обращение банкноты нового номинала - номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным", - уточнил глава НБУ Яков Смолий.

"Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Большой Великобритании в Чехию, Дании, Швейцарии и Австралии", - добавил он.

С 1 октября 2019 года 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. Но граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих 3 лет в банках Украины. При этом в течение первого года от даты изъятия монет из обращения - до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков; в течение 3 лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль").

Изъятие монет в 25 копеек будет постепенным. "Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не возвращаться обратно в оборот и постепенно их становиться все меньше", - сообщает НБУ.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 грн изображен портрет Владимира Вернадского.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил Смолий .

На обратной стороне 1000 грн напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.





