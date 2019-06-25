[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.04 29.46
 Коррупция
  132  0
Все про:НАБУ (655) Кировоградщина (13) облгазы (111)

 НАБУ объявило подозрение бывшему главе "Центргаза"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило подозрение о растрате 8,6 млн гривен экс-руководителю госпредприятия "Центргаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"24 июня 2019 бывшему руководителю дочернего предприятия "Центргаз", входящему в состав ПАО "Кировоградгаз", сообщили о подозрении в растрате 8,6 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - сообщает НАБУ.

Следствие установило, что летом 2017 года экс-руководитель "Центргаза", накануне своего увольнения, заключил договор на закупку 1,3 млн кубометров газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях.

По этому договору "Центргаз" должен был внести полную предоплату за газ. В противном случае, продавец освобождался от поставки, а ГП "Центрогаз" обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа.

"Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях "Центрогаз" не получило", - сообщает НАБУ.

Следствие считает, что подозреваемый действовал сознательно, вероятно в сговоре с другими лицами, которых сейчас устанавливают детективы.

"Центргаз" - дочернее предприятие, входит в состав ПАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которой является государство).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134067
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупцияНАБУ объявило подозрение бывшему главе "Центргаза"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Грузия Зеленский Киев Крым НКРЭКУ ПАСЕ Россия суд электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх