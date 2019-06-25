 Насалик уволил директора шахты за отказ работать с фирмой Кропачева

Соответствующий приказ Насалика есть в распоряжении издания Наші гроші, сообщает БизнесЦензор.

Райчев до 2018 года возглавлял ГП "УК "Краснолиманская", в пластах которого добывает уголь ООО "Краснолиманская" Виталия Кропачева. Кропачева в последние годы называли "смотрящим" по угольной отраслью от группы Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко).

Насалик уволил Сивцова через несколько часов после того, как тот заключил соглашение на поставку угля государственной шахты непосредственному потребителю.

По данным представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, до этого шахта им. Сургая поставляла уголь частной фирме-посреднику и имела долги по зарплатам перед шахтерами.

В начале 2019 года таким посредником было ООО "Шахтерсктранс", свидетельствует решение Красноармейского суда Донецкого суда по делу о кражах угля. Гражданин на станции "Удачное" украл из поезда 5 мешков угля, который отправляли с шахты им. Сургая "для обогащения на" ПАО "ЦОФ "Мирноградская", но при этом владельцем угля было указано ООО "Шахтерсктранс". Вор получил 4 месяца ареста.

Учредителем ООО "Шахтерсктранс" является Виктор Медведев, который прописан в Торезе в одном доме с Виталием Кропачевым.

Также Кропачеву принадлежит обогатительная фабрика "Мирноградская", которой шахта им. Сургая оплачивала обогащения угля. "Шахтерсктранс" в 2018 году был избран поставщиком угля для государственного "Центренрего".

Кроме поставок угля фирмы Кропачева контролируют и тендеры ГП "Шахта им. Сургая". Сейчас крупнейшим тендерным победителем является ООО "Сани Украина" (218,66 млн грн. в 2019 году). Ранее крупнейшие подряды получало ООО "Донэнергоэкспорт" (363,30 млн грн. в 2018 году).

НАБУ уже 2 года расследует дело в отношении "Донэнергоэкспорта" и ряда других фирм из группы Кропачева по хищениям на шахтерских тендерах.