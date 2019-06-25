[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.04 29.46
 Энергетика, Финансы
  398  0
Все про:банки (3310) Ощадбанк (361) рынок (155) электроэнергия (428)

 "Ощадбанк" начал открывать счета для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии

Государственный "Ощадбанк" начал открывать счета, необходимые для работы в новой модели оптового рынка э/э, запускаемой с 1 июля.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Открывается счет условного хранения (ЭСКРОУ, 2602), на котором будут находиться финансовые гарантии, необходимые для участия в торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

Все участники рынка э/э также обязаны открыть в банке текущие счета (2600), текущий счет со спецрежимом использования (2603), а также счета для внесения банковской гарантии (все, кроме НЭК "Укрэнерго"). На нем будут размещаться средства для участия в балансирующем рынке э/э и выполнения обязательств по договорам об урегулировании небалансов э/э, которые "Укрэнерго" начало заключать с субъектами энергорынка на минувшей неделе.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

На сегодня "Ощадбанк" является единственным уполномоченным банком на рынке э/э, он обслуживает счета со спецрежимом использования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134049
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Ощадбанк" начал открывать счета для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Грузия Зеленский Киев Крым НКРЭКУ ПАСЕ Россия суд электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх